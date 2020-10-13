РИАМО - 13 окт. Во время пандемии коронавируса в столице было принято четыре пакета мер по поддержке бизнеса на сумму около 90 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время распространения эпидемии коронавируса в Москве (мэр столицы – ред.) Сергей Собянин принял четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей. Они касаются отмены арендных платежей, отсрочки уплаты авансовых платежей, компенсации по налогу на имущество и земельным платежам, а также помощи в кредитовании и субсидировании малого и среднего бизнеса независимо от вида деятельности», - говорится в сообщении.

Пакеты мер охватывают 13 отраслей экономики, 43 тысячи организаций, в которых работают в общей сложности 770 тысяч человек.

К примеру, до конца года продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. Данная мера включает поддержку почти 26 организаций, а плановый объем поддержки составляет два миллиарда рублей. К концу сентября объем фактически оказанной поддержки составил уже 0,9 миллиарда рублей.

Еще одной мерой поддержки бизнеса стало освобождение от платежей за аренду городского имущества на время приостановки деятельности. На арендные каникулы могут рассчитывать предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг. Услуга работала в период повышенной готовности – с 1 марта до 30 июня 2020 года.

Эта мера охватывает около 11 тысяч организаций, плановый объем поддержки — 6,5 миллиарда рублей, фактический объем на конец сентября — 2,3 миллиарда рублей.

Многие организации могут рассчитывать на беспроцентную отсрочку платежей за аренду городской земли, по договорам купли-продажи городского имущества и платежей за изменение вида разрешенного использования земли. Эта помощь предназначена для девелоперов и предпринимателей из любой отрасли.

Отсрочку платежей за аренду городских земель и нежилых помещений можно получить за второй квартал 2020 года. Мера охватывает более 3,6 тысячи организаций, плановый объем поддержки составляет 16,7 миллиарда рублей, фактический объем на конец сентября — 16,3 миллиарда рублей.

Кроме того, организации, помогающие в борьбе с коронавирусом, могут претендовать на гранты. Например, гостиницы, размещающие медицинских работников, службы такси, которые перевозят медиков на работу и с работы, а также федеральные и частные медицинские организации.

Плановый объем поддержки составляет более шести миллиардов рублей, на конец сентября поддержка уже оказана на сумму 5,3 миллиарда рублей. Мера охватывает 68 столичных организаций.

Также существуют гранты, предназначенные собственникам, сдающим в аренду площади под бытовые услуги, общепит, торговлю и гостиницы, или владельцам помещений, которые не сдают их, а самостоятельно ведут эти виды деятельности.

«Арендодатели могут получить грант в размере 100 процентов суммы налога на имущество и земельных платежей при условии снижения всем арендаторам ставки аренды на двукратный размер суммы налога на имущество и земельных платежей, а также не менее чем на 50% арендной платы. Собственникам, которые работают в своих помещениях самостоятельно, предоставляют гранты в размере 50% суммы налога на имущество и земельных платежей», - говорится в сообщении.

Заявку для получения гранта можно оформить на портале investmoscow.ru до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, пять организаций получают рассрочку на оплату установки и эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города Москвы, и 49 московским компаниям, торгующим в киосках «Печать», предоставлены льготы.

В качестве поддержки бизнеса в столице проводятся выплаты субсидий. В настоящее время идет прием заявок по девяти субсидиям из 14 утвержденных, включая программу субсидирования банков. Сейчас одобрено 968 заявок на общую сумму почти 1,471 миллиарда рублей. Заявки на большинство субсидий можно подать онлайн через портал «Малый бизнес Москвы» или Московский инновационный кластер.

Кроме того, власти столицы оказывают помощь в получении кредитов. В рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса город субсидирует 6% ставки по кредитам, взятым до 15 апреля, и до 8% — по новым займам. Льготные кредиты на сумму более 71,5 миллиарда рублей получили уже 6 859 компании, еще 486 компаниям одобрены заявки на сумму 38,5 миллиарда рублей.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы оказывает гарантийную поддержку компаниям, у которых недостаточно собственного обеспечения. Поручительства фонда покрывают до 70% суммы займа. Их средний размер составляет 19–20 миллионов рублей. ​