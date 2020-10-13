РИАМО - 13 окт. Количество хулиганских вызовов, поступающих на номер «112» в Подмосковье, сильно сократилось, такие обращения составляют менее 1% от всех вызовов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

С начала года в систему-112 Подмосковья поступило более 80 тысяч хулиганских вызовов. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В деле спасения людей, попавших в беду, зачастую счет идет на секунды, и задача оператора системы-112 Московской области оперативно принять вызов и отправить необходимую помощь заявителю. Когда на номер «112» поступают хулиганские вызовы, это сильно отвлекает операторов. Благодаря принятым мерам в настоящее время количество вызовов данной категории удалось значительно сократить», — сказал собеседник агентства.

Снижения числа ложных вызовов достигли с помощью специального автоинформатора. Он оповещает позвонившего из хулиганских побуждений об ответственности.

Собеседник агентства уточнил, что, когда оператор системы-112 определяет вызов обратившегося как хулиганский, то специальная программа автоматически перезванивает и включает автоинформатор, который рассказывает об административной и уголовной ответственности за вызов экстренных служб из ложных побуждений.

Если с одного номера совершили несколько таких вызовов, то информацию о нарушителе передают в правоохранительные органы.

«Важно отметить, что операторы системы-112 никогда не блокируют номера нарушителей. Экстренная помощь может в любой момент понадобиться всем без исключения, в том числе и людям, которые ранее совершали звонки из хулиганских побуждений», — подчеркнул представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

Хулиганскими считаются вызовы с одного номера телефона без формулировки причины, неоднократные вызовы, которые сбрасываются, вызовы, во время которых заявитель находится в алкогольном или наркотическом состоянии, не может сформулировать цель звонка, грубит, оскорбляет оператора или сознается, что пошутил о происшествии.