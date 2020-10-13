РИАМО – 13 окт. Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что пандемию способны остановить сразу наличие нескольких вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, с помощью этих вакцин можно будет привить разновозрастное население в зависимости от медицинских показаний.
За последние сутки в России, по данным на 12 октября, выявили 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. 125 человек скончались, 3 793 человека завершили лечение от Covid-19.
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Текстовая трансляция
13 ОКТЯБРЯ
- Пандемию способны остановить сразу наличие нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.
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