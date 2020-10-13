РИАМО - 13 окт. Один человек погиб, один пострадал в результате пожара, произошедшем минувшей ночью в квартире, расположенной на улице Медынской, сообщается на сайт ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 1:33.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на пятом этаже девятиэтажного жилого дома», — отмечается в материале.

В квартире горели личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. В 1:56 пожар был локализован, в 1:58 – ликвидирован.

Из горящей квартиры эвакуировали одного пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Также из квартиры спасли двоих человек.