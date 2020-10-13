РИАМО - 13 окт. Разработчики из 45 регионов РФзарегистрировались на участие в московском онлайн-хакатоне «Лидеры цифровой трансформации», который будет проходить с 30 октября по 1 ноября, всего подали заявки свыше 1,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Большинство из них (заявок - ред.) мы получили из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. А всего на данный момент представлено 45 регионов России — от Калининградской области до Дальнего Востока», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Подать заявку на участие в мероприятии можно до 25 октября на сайте Агентства инноваций Москвы. При подаче заявки разработчики выбирают задачу, которую планируют решить. Выигравших определят во время 48-часового конкурса. Участники хакатона будут решать десять задач.

«Все они делятся на два ключевых направления «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур», – уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Призовой фонд конкурса в этом году составит 10 миллионов рублей.