РИАМО - 13 окт. Учеников и сотрудников гимназии N1 в подмосковном Волоколамске эвакуировали 12 октября после ложного анонимного сообщения, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

В 14:06 от оперативного дежурного ЕДДС Волоколамска поступила информация, что на электронную почту УВД поступило анонимное сообщение с угрозой минирования гимназии №1, находящейся по адресу: 2-й Шаховской проезд, дом 5.

«Проведена эвакуация 903 человек, из них 851 ребенок и 52 работника гимназии», - говорится в сообщении.

Вызов оказался ложным. Кинологи не нашли взрывоопасных веществ после обследования здания школы.