РИАМО - 13 окт. С 5 по 11 октября в Подмосковье на единый номер спасения «112» поступило более 220 тысяч вызовов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

«Из них вызовы экстренного реагирования – порядка 100 тысяч. Вызовы комплексного реагирования – более 17 тысяч», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что около 67% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 28% - полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 работает в Подмосковье с июня 2015 года. На место происшествия операторы направляют одну или несколько служб.