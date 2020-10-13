РИАМО - 13 окт. За последние сутки в столице умерли еще 58 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает московский оперштаб.

Таким образом, число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

В конце сентября в Москве наблюдается рост распространения коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- Пандемию способны остановить сразу наличие нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.