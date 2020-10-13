РИАМО - 13 окт. За последние сутки в столице умерли еще 58 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает московский оперштаб.
Таким образом, число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.
В конце сентября в Москве наблюдается рост распространения коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.
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Текстовая трансляция
13 ОКТЯБРЯ
- Пандемию способны остановить сразу наличие нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.
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