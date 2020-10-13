РИАМО - 13 окт. Теплая и сухая погода ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московская погода вернет нас в период золотой осени. <...> Максимальная температура воздуха в столице составит 15..17 градусов, по области – 14..19 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается, уточняют синоптики.

«Такая теплая погода нехарактерна для середины октября и превышает многолетние значения, кислородный режим благоприятный, атмосферное давление в норме», - отмечается в материале.

Такие прекрасные осенние дни необходимо использовать с пользой для здоровья, найти возможность больше времени проводить на воздухе, заниматься спортом и закаливающими процедурами.