РИАМО - 13 окт. В ходе капительного ремонта корпусов Боткинской больницы в столице планируется полностью заменить системы безопасности и лифты, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас в Боткинской больнице ремонтируют четыре корпуса, два из них возвели в начале XX века, они являются памятниками культурного наследия.

«В зданиях будет проведена замена оконных блоков, усиление перекрытий, гидроизоляция, замена кровли и внутренних инженерных систем. Во всех корпусах предусмотрены монтаж новейшего лифтового оборудования, устройство систем медицинских газов и современных систем безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что специалисты отремонтируют входные группы, сделают отделку помещений, поменяют функциональное зонирование. В седьмом корпусе проведут перепланировку, потому что там вместо инфекционного отделения оборудуют стационар и отделение гнойной хирургии.

«Специалисты уже завершили демонтажные работы во всех четырех корпусах, продолжаются мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций. В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 километров сетей, в том числе 9 километров кабельных, более 4 километров тепловых, около 2,5 километров канализационных и водопроводных», – отметил заммэра.

Он добавил, что капитальный ремонт проводится на площади примерно в 14 тысяч квадратных метров. На объекте работают 1,3 тысячи человек.