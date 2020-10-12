РИАМО - 12 окт. В офисах «Мои документы» Московской области начали предоставлять новую услугу – выдача согласий на субаренду лесного участка, предварительная запись на получение услуги доступна на региональном портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь появилась возможность воспользоваться сервисом в 126 подмосковных МФЦ. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. Новый сервис позволит арендаторам лесных земель снизить издержки от платы за временное пользование землями лесного фонда», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно прийти в любой подмосковный центр «Мои документы» с паспортом и подать заявление.

Услуга бесплатно предоставляется индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам. Срок оказания услуги – 17 рабочих дней.