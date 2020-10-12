РИАМО - 12 окт. Следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения в бассейне спортивного комплекса в Чехове тела мужчины 1939 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным, 10 октября в дневное время одному из посетителей бассейна стало плохо. Увидев это, сотрудники спортивного комплекса достали мужчину из воды, а также вызвали скорую помощь», – говорится в сообщении.

Но посетитель спорткомплекса не подавал признаков жизни. Приехавшая бригада врачей констатировала смерть мужчины.

В ходе проверки проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники спортивного комплекса, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуально решение.