РИАМО - 12 окт. Более 3 миллионов рублей штрафов начислили в Подмосковье за борщевик, еще на 1 миллион рублей оштрафованы правообладатели сельхозземель за нарушения сохранности почв и непроведение мер по ее защите от вредного воздействия, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Штрафы за прошедшую неделю получили правообладатели 22 земельных участков общей площадью почти 500 гектаров в городских округах Чехов, Дмитровский, Можайский, Одинцовский, Пушкинский и Богородский», – уточняется в сообщении.

Сумма начисленных за прошедшую неделю штрафов за борщевик превысила 3 миллиона рублей. За непроведение мер по борьбе с борщевиком правообладатели земель в Чехове «наказаны рублем» на сумму 1,1 миллиона рублей, в Можайском округе - на 700 тысяч рублей, в Дмитровском и Пушкинском округах - на 450 тысяч рублей в каждом и в других. Площадь пораженной борщевиком земли составила 390 гектаров.

Также правообладатели 107 гектаров сельхозземель в Богородском и Дмитровском округах получили штраф по 500 тысяч рублей каждый за непроведение мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

Правообладателям необходимо устранить нарушения в установленный срок и лучше следить за своими землями.