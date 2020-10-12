РИАМО - 12 окт. Председатель правительства РФ подписал распоряжение о выделении 8,8 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет, Подмосковью выделили 314,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», – уточняется в сообщении.
Выплаты начались с 1 июня, их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – около 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.
В Московской области размер выплаты составляет 6334 рубля. Из бюджета Подмосковья на предоставление данных средств было выделено более 1,2 миллиарда рублей, еще 1,5 миллиарда рублей ранее было получено из федерального бюджета.
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