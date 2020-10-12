РИАМО - 12 окт. С 14 сентября по 5 октября в Подмосковье работала горячая линия по вопросам организации питания в школах, за время ее функционирования было дано 346 консультаций, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

66 консультаций (19%) дали по организации горячего питания для учащихся 1-4 классов, 35 консультаций (10%) - по организации питания детей в организованных коллективах в период риска распространения Covid-19, 28 консультаций (8%) - по организации горячего питания для учащихся 5-11 классов.

«По реализуемым блюдам и продуктам – 28 консультаций (8%), о возможности приносить питание с собой, месте его разогрева и приема - 25 консультаций (7%)», – уточняется в сообщении.

13 консультаций (4%) дали по организации питания детей, имеющих нарушения в состоянии здоровья, которые требуют особого рациона, столько же консультаций (4%) – по соблюдению принципов здорового питания при реализации блюд и продуктов.

Еще 15 консультаций (4%) дано по роли администрации образовательного учреждения при организации питания. По наполнению вендинговых аппаратов, ассортиментному перечню продукции, реализуемой в буфете - 18 консультаций (5%), о поставщиках продуктов и готовых блюд в образовательные организации, о производителях готовых блюд - 17 консультаций (5%).

По вопросам организации питания в школах было проведено пять семинаров, 34 лекции, в СМИ размещено 34 публикации, распространено 985 листовок.