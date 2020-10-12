РИАМО - 12 окт. За III квартал 2020 года управление Роспотребнадзора по Московской области забраковало 12 партий хлебобулочной продукции, ответственные лица привлечены к административной ответственности, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Было исследовано 52 пробы хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, 123 пробы по микробиологическим и 50 проб по физико-химическим показателям, загрязнителей химической природы в пробах хлебобулочных изделий, не обнаружено», – уточняется в сообщении.

Удельный вес проб хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, за указанный период составил 1,6%.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, не соответствовали нормативным требованиям 4% исследуемых проб.

По всем фактам выявления некачественной продукции приняты меры по приостановлению реализации изделий. Мероприятия по контролю за качеством и безопасностью хлебобулочных изделий продолжаются.