РИАМО - 12 окт. С начала года Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 1296 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в городских округах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала года по предписаниям инспекторов вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведено в порядок 122 остановочных павильона, 74 фасада зданий и сооружений, 75 ограждений», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, было окошено 68 различных территорий, восстановлено семь шумозащитных экранов и барьерных ограждений. В порядок привели 35 объектов электросетевого хозяйства, а еще 21 самовольно установленный объект торговли был ликвидирован.

«Удалено 20 аварийных и сухостойных деревьев. Налажена уборка на 428 объектах, прилегающих к полосам отвода вылетных магистралей», - добавил Баженов.

Наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 407, на Дмитровском шоссе – 184, на Щелковском шоссе – 132, на Пятницком шоссе – 104, на Ярославском шоссе – 100, на Новорязанском - 100.

«За прошедшую неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора приведены в порядок 29 различных дорожных объектов», - резюмировал Баженов.