РИАМО - 12 окт. В Химках завершена надвижка пролетного строения путепровода через Ленинградское шоссе, работы велись в рамках возведения Репинской развязки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Работы проведены за пять дней без перекрытия движения на Ленинградском шоссе.

«Надвижка пролетного строения – это один из ключевых этапов в строительстве путепровода через Ленинградское шоссе», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Общий вес металлоконструкций составил 1320 тонн, длина арочного пролетного строения – 84 метра, ширина – 22,5 метра. Пролетное строение смонтировано методом продольной надвижки с использованием гидравлических домкратов.

«Сейчас строители готовятся опустить пролет в проектное положение, затем они приступят к устройству гидроизоляции, дорожной одежды и укладке асфальтового покрытия. К концу 2020 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода», - добавил Гержик.

Строительство Репинской развязки позволит соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города и разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.