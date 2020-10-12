РИАМО - 12 окт. Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «ГорТранс» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 714 449 рублей 34 копейки, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ГорТранс» и индивидуальных предпринимателей в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах <...> на предмет предоставления услуг по перевозки учащихся на школьном автобусе и обслуживанию школьных автобусов», – уточняется в сообщении.

Московское областное УФАС России признало компанию нарушившей пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

В итоге было принято решение о передаче материалов для привлечения фирмы к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РРФ об административных правонарушениях.