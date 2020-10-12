РИАМО - 12 окт. Министерство финансов Российской Федерации предложило продлить до 2022 года условия льготных ипотечных займов под 6,5% годовых, сообщает Nation News.

«В рамках этой программы граждане страны смогут получить около 2,8 триллиона рублей», – уточняется в сообщении.

В министерстве уже составили проект для соответствующего документа, который может утвердить кабинет министров.

Льготная ипотека распространяется на всех россиян. Займы предоставляются на квартиры в новостройках, цена которых в регионах не будет более 6 миллионов рублей. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области данная сумма в два раза больше.​

Льготная ипотека в Москве и Подмосковье>>