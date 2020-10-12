РИАМО - 12 окт. Компания «К-Флекс» начала строить производственно-складской комплекс в деревне Деньково на территории городского округа Истра в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Комплекс будет вторым предприятием компании на территории Подмосковья. Закончить работы по строительству комплекса планируется в сентябре следующего года.

«Проект компании «К-Флекс» позволит создать около 90 новых рабочих мест для жителей Московской области. Объем инвестиций компании в проект оценивается в 800 миллионов рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «К-Флекс» является мировым лидером в производстве технической теплоизоляции и звукоизоляции на основе эластомеров, которая пользуется популярностью в России и странах Европы.