РИАМО - 12 окт. На заседании Московской областной думы 15 октября будет рассматриваться законопроект о развитии снегоходного и горнолыжного туризма в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Документ законодательно закрепит меры государственной поддержки данному виду туризма.

«Комитетом Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма были проведены общественные слушания по проекту закона. В ходе слушаний было отмечено, что Московская область входит в число субъектов Российской Федерации с наибольшим количеством горнолыжных комплексов», – уточняется в сообщении.

В Подмосковье насчитывается 21 горнолыжный курорт, из них четыре крупных – Волен, Яхрома, Икша, Сорочаны, а также около 100 склонов для катания.

В области работают 26 организаций, оказывающих услуги по прокату снегоходов и квадроциклов.