РИАМО - 12 окт. За неделю в Центр управления регионом поступило 9735 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Наибольшее количество касалось проведения уборки газонов и зеленых насаждений от мусора, очистки тротуаров и пешеходных дорожек от загрязнений, парковки транспортных средств на зеленых насаждениях. Все эти обращения были отработаны в срок», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

По проведению уборки газонов зеленых насаждений от мусора за неделю решено 1054 проблемы. Больше всего проблем решили в Мытищах, Люберцах и Балашихе.

По очистке тротуаров и пешеходных дорожек от загрязнений за неделю ЦУР помог решить 838 проблем, больше всего в Щелкове, Люберцах, Раменском округе.

По нарушениям, касающимся парковки транспортных средств на зеленых насаждениях, за неделю ЦУР помог решить 730 проблем. Наибольшее количество – в городских округах Ленинский, Красногорск, Одинцовский.

«Тепловая карта» Центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.