РИАМО - 12 окт. Предприниматель, психолог и мастер-коуч Татьяна Цветкова объяснила, что во время кризиса можно выдерживать первоклассный клиентский сервис, постоянно контактируя с клиентами и предлагая им оптимизировать расходы на их задачи, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Есть компания, которая занимается управлением финансов, бухгалтерскими делами клиентов. Они говорят, что для выживания необходимо сократить все расходы клиентов, чтобы их бизнес выжил. Чувствуете параллель? Если выживут клиенты, выживут и компании, которые предоставляют услуги», — сказала Цветкова.

Она уточнила, что в кризис такие компании не только не закрылись, но еще и выросли в разы. Потому что к ним стали обращаться не только их клиенты, но и знакомые клиентов.

«Наша компания тоже считается пострадавшей от коронавируса. Что мы сделали у себя? В первую очередь создали безопасное информационное пространство для клиентов: держали их в курсе всех событий, предлагали оптимизировать расходы на их задачи, постоянно были на связи», — сказала Цветкова.

Она заявила, через несколько месяцев, когда их позиции окрепли, к ним стали приходить клиенты конкурентов, потому что конкуренты закрылись или перестали предоставлять качественный сервис.

«Это бизнес. Мы стали обслуживать новых клиентов, и по сарафанному радио нас стали передавать из рук в руки. Поэтому важно подходить с искренней заботой к клиентам, а не навариваться, как делали многие», — отмеила Цветкова.

Она посоветовала оказывать помощь своим сотрудникам — коучинговую и психологическую, помочь внедрить гибкие навыки.​​

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Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- ТЦ «Охотный ряд» в Москве могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 500 000 рублей за нарушение антиковидных мер. В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения перчаточно‑масочного режима посетителями ТЦ.

- Песков рассказал, почему в России не будет локдауна из‑за Covid‑19. По его словам, в РФ уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале пандемии, что подтверждает статистика.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Красноармейске, Рузе и Ступине и сами магазины, и покупатели наиболее безответственно относятся к масочному режиму, в других муниципалитетах ситуация лучше.

- Более 1 тыс контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в Подмосковье. Среди контролеров – общественники и активисты.

- Около 60% больных Covid‑19 в Подмосковье считают, что заразились в общественных местах. Об том сообщил губернатор Андрей Воробьев:

Напомню, что мы опросили госпитализированных пациентов, где предположительно они могли заразиться коронавирусом. Около 60%, 50% с лишним, говорят о том, что скорее всего это произошло или в общественном транспорте, или в торговых сетях, торговых центрах. Поэтому Мытищи, Долгопрудный, Богородский округ, Домодедово, Подольск, Лобня, Серпухов обратите внимание, чтобы в ваших торговых центрах о людях тоже заботились

- Цену медицинских масок в автобусах Подмосковья снизили до 5 рублей. За 10 дней октября продано больше масок, чем за весь сентябрь.

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

- 34 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 629 пациентов.