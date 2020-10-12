РИАМО - 12 окт. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство хозяйственно-бытовой канализации в деревне Раздоры Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство канализации в деревне Раздоры», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа.