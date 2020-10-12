РИАМО - 12 окт. В рамках экоакции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье вдоль вылетных магистралей высадили около 700 деревьев и кустарников — 238 деревьев и 445 кустарников, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Деревья и кустарники высадили в границах 12 городских округов. Сосны, березы, рябины, клены, липы, каштаны, ивы, ели, а также сирень, спирею, кизильник и пузыреплодник высадили у Щелковского, Горьковского, Новорязанского, Пятницкого, Волоколамского, Егорьевского, Носовихинского, Старосимферопольского шоссе.

«В Подмосковье регулярно ведутся работы по наведению порядка на вылетных магистралях региона. Наша задача, чтобы вылетные магистрали вызывали положительное впечатление у тех, кто въезжает в регион. Дорожная инфраструктура должна быть удобной, а движение по магистрали безопасным», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что, кроме министерства благоустройства, в этой работе задействованы смежные ведомства, в том числе министерство потребительского рынка и услуг, министерство имущественных отношений, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Главное управление государственного административно-технического надзора.

Деревья и кустарники высадили в Балашихе, Богородском округе, Котельниках, Красногорске, Лосино-Петровском, Люберцах, Мытищах, Реутове, Подольске, Солнечногорске, Щелкове, Электростали.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно. Ее цель – восстановить леса малой родины. В этот раз она состоялась в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес».