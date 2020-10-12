РИАМО - 12 окт. В Главгосстройнадзоре Московской области состоялось онлайн-совещание по вопросам самовольного строительства в Подмосковье, на котором обсудили обращения граждан за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

С 1 октября в надзорное ведомство через портал «Добродел» поступило 25 обращений по вопросам самовольного строительства в различных муниципалитетах Подмосковья. По трем объектам в Мытищах, Чехове и Химках был подтвержден факт самовольности, по ним в администрации муниципалитетов направлены уведомления. По 17 объектам в настоящее время ведутся проверки.

«Мы проводим большую работу по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства, и хорошо, что в эту работу вовлечены наши жители», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, каждое обращение, поступившее от жителей, обрабатывается инспекторами Главгосстройнадзора с выездом на место. В случае подтверждения самовольности объекта, его берут в работу до решения вопроса по его ликвидации.