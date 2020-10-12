РИАМО - 12 окт. «Брокер-тур» провели в Солнечногорске для членов Гильдии риэлтеров, в ходе мероприятия обсуждались тонкости земельно-имущественных торгов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участникам «Брокер-тура» рассказали об инвестиционной привлекательности подмосковной недвижимости, в том числе на территории городского округа Солнечногорск, а также объяснили особенности земельно-имущественных отношений на конкретных примерах. Присутствующие смогли принять участие в демонстрационном «молоточном» аукционе по аренде земельного участка.

«Впереди много интересных и полезных мероприятий. Рассчитываем, что достигнутые договоренности позволят повысить интерес к конкурентным процедурам в Московской области и, следовательно, поспособствуют экономическому росту Подмосковья и помогут сделать жизнь жителей нашего региона комфортнее», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В настоящее время на территории региона реализуется порядка 2,5 тысяч лотов, 70% из них это земля.