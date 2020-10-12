РИАМО - 12 окт. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что намерение фракции «Единая Россия», в состав которой он входит, сместить его с занимаемой должности в комитете обусловлено оценками и комментариями, которые он публикует в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.

«Для меня это было ожидаемо. Я думаю, логично, что фракция не может не отреагировать на мое вольнодумство, которое проявилось после открытия Telegram-канала ДУМАем в апреле, я только с этим связываю это событие, других поводов нет», - сказал Лысаков.

Он подчеркнул, что чувствует поддержку со стороны своих избирателей и подписчиков, число которых растет. Кроме того, он отметил, что «для депутата это ничем не грозит, кроме смены кабинета».

«Депутаты работают вместе с помощниками в кабинетах площадью 17-20 квадратных метров. Первые зампредседателя и зампредседателя имеют обычно приемную, поэтому разница только в служебной площади», – резюмировал Лысаков.

Он напомнил, что ранее собирался завершать политическую карьеру, но решил недавно избираться в Госдуму восьмого созыва в 2021 году.​