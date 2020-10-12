РИАМО - 12 окт. В течение 2020 года в Подмосковье против клещевого энцефалита вакцинировано свыше 3,5 тысяч человек, среди которых примерно тысяча детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В течении всего сезона проводились лабораторные исследования клещей в лабораториях столичного региона, в том числе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

«Проведенные лабораторные исследования более 14 тысяч клещей, свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 14,0% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,1% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, и в 2% - гранулоцитарного анаплазмоза человека», – говорится в сообщении.

Случаи болезни Лайма зарегистрировали в 33 муниципальных образованиях области, показатель заболеваемости составил 2,55 случаев на 100 тысяч населения.

Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся через укусы клещей, остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Жителям Подмосковья порекомендовали сделать прививку против клещевого энцефалита осенью, чтобы выработался иммунитет до начала сезона присасывания клещей.