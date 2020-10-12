РИАМО - 12 окт. В Москве между станциями МЦК «Дубровка» и метро «Кожуховская» разместили навигацию нового типа, она представлена в виде привычной разметки на асфальте в сочетании с навигацией флажкового типа и световыми указателями, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Навигация поможет пассажирам найти дорогу к месту пересадки. Она позволит не тратить время на изучение карты или поиск по навигатору.

«Указатели ведут вас так подробно, что заблудиться просто невозможно», - говорится в сообщении.

Если пассажирам эта концепция придется по вкусу, то ее также реализуют и на других пересадочных пунктах метро и МЦК.