РИАМО - 12 окт. Единая неделя ГТО началась в Подмосковье в понедельник, в ней поучаствуют 18 центров тестирования, а само мероприятие продлится до 18 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Единая неделя ГТО – масштабное мероприятие на территории Московской области, в которое вовлечено большое количество округов. На протяжении семи дней любой желающий проверить свои силы может выбрать удобный ему центр тестирования и не просто выполнить испытания комплекса ГТО, а стать частью большого спортивного события», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В течение недели спортивные центры в Балашихе, Коломне, Мытищах, Ступине, Щелкове, Клину, Одинцове, Химках, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Красногорске, Луховицах, Воскресенске, Можайске, Рошале, Королеве и Чехове будут принимать у населения целый ряд испытаний.

В программу единой недели ГТО включены отжимания, наклоны на гибкость, подъемы туловища из положения лежа на спине, подтягивания, прыжки в длину с места и рывки гири. Но окружные центры тестирования могут вносить изменения в программу мероприятия, добавляя и изменяя заявленные виды испытаний.

Центральной площадкой станет спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» в Балашихе.