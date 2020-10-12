РИАМО - 12 окт. Проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год» и поправки в отдельные городские законы обсудили на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, сообщается на сайте городского парламента.

«В Мосгордуму внесен проект закона города Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год». В настоящий момент эта величина составляет 12 578 рублей», – сказала первый замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы, статс-секретарь Ольга Грачева.

Она добавила, что сейчас действует еще одна соцдоплата к пенсиям для тех пенсионеров, которые проживают в Москве более 10 лет, она составляет 19 500 рублей.

«Предлагается на 2021 год установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии в размере 12 809 рублей», – подчеркнула Грачева.

Члены профильной комиссии Мосгордумы рекомендовали думе принять данный законопроект в первом чтении.