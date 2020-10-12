РИАМО - 12 окт. 199 уголовных дел возбудили за девять месяцев текущего года в столице по фактам дачи взятки московским инспекторам ГИБДД, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

«Всего за противоправные деяния по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ «Дача взятки», в указанный период задержаны 243 участника дорожного движения», – уточняется в сообщении.

По остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дача взятки должностному лицу при исполнении является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы.