РИАМО - 12 окт. Писатель Стивен Кинг оценил в Twitter вышедший на Netflix российский сериал «Эпидемия», сообщает Газета.ru.

Он заявил, что «Эпидемия» является «чертовски хорошим российским сериалом».

«Там есть чума. Там много снега и холода (это же Россия). Все пьют водку», — написал Кинг.

В другом посте литератор сравнил «Эпидемию» со «спагетти-вестерном».

«Эпидемию» режиссера Павла Костомарова сняли по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» (2011). Сериал вышел на Netflix 7 октября под названием «К озеру».​