РИАМО - 12 окт. С начала 2020 года школьники и студенты Московской области воспользовались автобусами «Мострансавто» почти 11 миллионов раз, на осень пришлось более 2,5 миллиона поездок, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Трансакции производили по картам «Стрелка».

«В среднем в будний день учащиеся Подмосковья совершают в автобусах «Мострансавто» около 76 тысяч поездок», - говорится в сообщении.

По ученической «Стрелке» действуют специальные тарифы. Первые 35 поездок по карте оплачиваются со скидкой 50% от действующего тарифа, начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.

Все пассажиры автобусов обязаны ездить в масках. Соответствующий режим введен в Московской области 12 мая в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.