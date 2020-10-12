РИАМО - 12 окт. На западном участке Большой кольцевой линии пройдено более 10 километров тоннелей, щитовая проходка тоннелей подошла к концу, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Лилия» завершил последнюю проходку на западе БКЛ - это двухпутный тоннель между станциями «Мневники» и «Кунцевская» длиной более 2,2 километра в плотной городской застройке», - сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Первая проходка на западном участке стартовала осенью 2018 года. По словам главы стройкомплекса, «Лилия» прошла под действующими Арбатско-Покровской и Филевской линиями и под руслом реки Москвы в водонасыщенных грунтах, на пойменном участке реки в районе Филевского парка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки всех тоннелей на западном участке строящейся Большой кольцевой линии.

БКЛ планируют полностью замкнуть в конце 2022 года. Длина нового кольца метро составит 70 километров. На линии разместятся 31 станция и три электродепо.