РИАМО - 12 окт. Ученики 8-11 классов Московской области смогут принять участие в специальной образовательной программе «Подмосковная проектная школа» в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Образовательный центр «Взлет» и Ассоциация участников технологических кружков приглашают подмосковных школьников с 8 по 11 класс пройти конкурсный отбор на интенсивную профильную образовательную программу «Подмосковная проектная школа», - говорится в сообщении.

Обучение пройдет с 9 по 22 ноября на базе ДОЛ «Левково». Школьники смогут прослушать лекции и поучаствовать в семинарах ведущих экспертов по трем направлениям: биотехнология, цифровизация и работа с данными.

«В ходе программы участники познакомятся с современными методами исследования и проектными инструментами», - уточняется в материале.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на платформе регионального образовательного центра «Взлет».