РИАМО - 12 окт. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) в ходе рейда указало администрации Московского дворца молодежи (МДМ) на несоблюдение социальной дистанции при входе, нарушения были устранены на месте, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

«В ходе исполнения указа мэра Москвы было проведено обследование Московского дворца молодежи. По итогам обследования установлено, что в основном все необходимые меры сотрудниками учреждения соблюдаются за исключением требований социального дистанцирования при входе в здание», – сказал Поплавский.

После проведения обследования работникам Московского дворца молодежи указали на нарушения. Замечания были устранены на месте.

По словам Поплавского, по результатам обследования административные санкции к МДМ применяться не будут.

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Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- ТЦ «Охотный ряд» в Москве могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 500 000 рублей за нарушение антиковидных мер. В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения перчаточно‑масочного режима посетителями ТЦ.

- Песков рассказал, почему в России не будет локдауна из‑за Covid‑19. По его словам, в РФ уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале пандемии, что подтверждает статистика.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Красноармейске, Рузе и Ступине и сами магазины, и покупатели наиболее безответственно относятся к масочному режиму, в других муниципалитетах ситуация лучше.

- Более 1 тыс контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в Подмосковье. Среди контролеров – общественники и активисты.

- Около 60% больных Covid‑19 в Подмосковье считают, что заразились в общественных местах. Об том сообщил губернатор Андрей Воробьев:

Напомню, что мы опросили госпитализированных пациентов, где предположительно они могли заразиться коронавирусом. Около 60%, 50% с лишним, говорят о том, что скорее всего это произошло или в общественном транспорте, или в торговых сетях, торговых центрах. Поэтому Мытищи, Долгопрудный, Богородский округ, Домодедово, Подольск, Лобня, Серпухов обратите внимание, чтобы в ваших торговых центрах о людях тоже заботились

- Цену медицинских масок в автобусах Подмосковья снизили до 5 рублей. За 10 дней октября продано больше масок, чем за весь сентябрь.

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

- 34 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 629 пациентов.