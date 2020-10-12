РИАМО - 12 окт. Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что очень рад за певца Леонида Агутина, альбом которого номинирован на главную музыкальную премию мира «Грэмми», передает Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно, что на премии «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом» номинировали альбом Агутина La Vida Cosmopolita. Также совместная композиция с Ал Ди Меола Just A Rainy Day выдвинута в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка».

«Фадеев признается, что всю свою жизнь он мечтал получить «Грэмми», так как это «главная музыкальная премия мира». Продюсер чрезвычайно рад, что на Западе обратили внимание на российских исполнителей», - говорится в сообщении.

Также Фадеев отметил, что сам в будущем будет стараться заслужить эту премию.

«Я орал как ребенок, что наконец-то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать», — отметил Фадеев.

«Грэмми» — одна из самых престижных музыкальных наград. Она вручается в 84 категориях.