РИАМО - 12 окт. В медкластере «Сколково» в Москве планируют построить образовательные объекты, их создание хотят завершить в 2028 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам первого заместителя председателя Москомархитектуры, главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, на территории медкластера будут исследовательские лаборатории и образовательные центры.

«Для работы пригласят международных специалистов, которые смогут делиться опытом с российскими коллегами и выпускниками вузов. Проект планировки территории медицинского кластера в Сколкове утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Согласно ему, на территории в 58 гектаров планируют разместить капитальные объекты общей площадью 868 тысяч квадратных метров», – сказал Кузнецов.

По его словам, на территории кластера уже появляются достойные примеры архитектуры. Строятся новые корпуса израильской клиники «Хадасса». В будущем появится также здание французской клиники Orpea с озелененный крышей.

«После завершения всех работ, запланированных на 2028 год, на территории появится более десятка различных медицинских учреждений. Кластер сможет принимать более 300 тысяч пациентов в год», - добавил Кузнецов.