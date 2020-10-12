РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. Жители частного сектора поселка Малаховка городского округа Люберцы стали инициаторами идеи по сбору органических отходов - листьев, веток, фруктов - для их последующей переработки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Региональные министерства ЖКХ, экологии и природопользования, а также предприятие по утилизации органических отходов ООО «Грунт Эко» и региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» поддержали инициативу, запустив пилотный проект.

«Суть проекта такова. Каждые выходные октября на улицах поселка будет установлен брендированный бункер для складирования растительных отходов. Собранное сырье будет отправлено на специализированное предприятие по переработке отходов», - говорится в сообщении.

Для того чтобы в бункер попал только органический мусор, без пластика и других упаковок, неравнодушные малаховцы организовали дежурство на точках сбора. От качества размещаемых отходов зависит качество компоста.

В минувшие выходные регоператор собрал 24 кубометра органических отходов и отвез сырье на площадку для компостирования.