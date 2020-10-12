РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. Полицейские Балашихи задержали 47-летнего жителя Нижнекамска по подозрению в краже из квартиры предметов сантехники на 35 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от уроженки Краснодарского края. Она сообщила, что из квартиры дома на улице Соловьева неизвестные похитили предметы сантехники. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 47-летний житель Нижнекамска по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.