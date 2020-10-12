РИАМО - 12 окт. В Московской области в рамках борьбы с Covid-19 регулярно проводятся рейды по выявлению нарушений масочного режима, за две недели по итогам рейдов выявлено 1916 нарушителей, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.

Профилактические рейды проводятся сотрудниками Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции, администраций и общественниками.

«Всего с 1 октября текущего года уже проведено 455 профилактических рейдов в 49 муниципальных образованиях Московской области. Рейды проводились в общественных местах: торговых центрах, железнодорожных станциях, магазинах, автомобильных заправках», - говорится в сообщении.

По итогам рейдов проверено 455 объектов, выявлено 1916 нарушителей масочного режима. По всем случаям проведена разъяснительная работа. Также выявлено 1322 случая несоблюдения социальной дистанции.

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Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- ТЦ «Охотный ряд» в Москве могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 500 000 рублей за нарушение антиковидных мер. В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения перчаточно‑масочного режима посетителями ТЦ.

- Песков рассказал, почему в России не будет локдауна из‑за Covid‑19. По его словам, в РФ уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале пандемии, что подтверждает статистика.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Красноармейске, Рузе и Ступине и сами магазины, и покупатели наиболее безответственно относятся к масочному режиму, в других муниципалитетах ситуация лучше.

- Более 1 тыс контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в Подмосковье. Среди контролеров – общественники и активисты.

- Около 60% больных Covid‑19 в Подмосковье считают, что заразились в общественных местах. Об том сообщил губернатор Андрей Воробьев:

Напомню, что мы опросили госпитализированных пациентов, где предположительно они могли заразиться коронавирусом. Около 60%, 50% с лишним, говорят о том, что скорее всего это произошло или в общественном транспорте, или в торговых сетях, торговых центрах. Поэтому Мытищи, Долгопрудный, Богородский округ, Домодедово, Подольск, Лобня, Серпухов обратите внимание, чтобы в ваших торговых центрах о людях тоже заботились

- Цену медицинских масок в автобусах Подмосковья снизили до 5 рублей. За 10 дней октября продано больше масок, чем за весь сентябрь.

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

- 34 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 629 пациентов.