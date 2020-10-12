РИАМО - 12 окт. Телеведущий и врач Александр Мясников призвал подписчиков в своем Telegram-канале не «откладывать жизнь на потом», сообщает Федеральное агентство новостей.

Он сообщил, что висящие и не видевшие эксплуатации дорогие вещи с неснятыми этикетками помогли ему понять, что он откладывает «на потом» не только одежду, обувь и подарки, но и саму жизнь.

«Потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года… А потом оказывается, что все уже и позади, а ты так и не прочитал, не поехал, не попробовал, не познал, не увидел», – сказал Мясников.

Он подчеркнул, что часто люди используют отговорку о трудном жизненном периоде в пандемию Covid-19. Но, по мнению врача, момент всегда «неподходящий», а жизнь одновременно с этим проходит мимо.

«Надо жить по полной здесь и сейчас! Все, отрываю этикетки и перестаю передаривать дорогие бутылки!» — резюмировал Мясников.​