РИАМО - 12 окт. В Сергиево-Посадском городском округе мужчину признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности двух детей, его осудили на 12 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следствием установлено, что 14 сентября 2019 года мужчина, находясь на детской площадке в поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского округа, подошел к двум играющим там девочкам и продемонстрировал им свой половой орган. Противоправные действия мужчины пресек прохожий, который вызвал сотрудников правоохранительных органов и до момента их приезда не давал ему скрыться», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний гражданин одного из соседних государств. Его признали виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Приговор в законную силу пока не вступил.