РИАМО - 12 окт. В отборочном этапе московского детского чемпионата KidSkills 2020 приняли участие порядка 10 тысяч детей, мероприятие прошло дистанционно с 1 по 8 октября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о более чем 3,1 тысячи командах с двумя конкурсантами и наставниками. По мнению Раковой, с каждым годом детский чемпионат профмастерства в Москве становится все популярнее.

«Для юных обучающихся Москвы участие в чемпионате KidSkills - это уникальная возможность познакомиться с самыми разными профессиями», - сказала Ракова.

Она добавила, что соревнования - мощная профориентационная работа, которая позволяет выявить и развить профессиональные предпочтения с юных лет.

«Соревнования KidSkills призваны, в первую очередь, познакомить ребят с современными профессиями, а также получить умения и навыки Soft Skills, которые пригодятся им в будущем», - уточнила заммэра.

Участникам нужно была сделать конкурсное задание, записать его на видео и загрузить видеозапись в личный кабинет на сайте чемпионата.

В следующий тур конкурса пройдут 1020 команд. Результаты дистанционного этапа объявят 26 октября.