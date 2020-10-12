РИАМО - 12 окт. Министерство финансов РФ не собирается вводить в Российской Федерации налог на бездетность, сообщает РИА Новости.

В понедельник глава общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила в эфире радиостанции «Говорит Москва» ввести налог на бездетность.

«По ее мнению, налог нужно взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц», – говорится в сообщении.

В Минфине РФ подчеркнули, что такие предложения министерством не рассматриваются.​