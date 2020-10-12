РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализировали в Красногорске за последние сутки, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Статистика по заболеваемости Covid-19 в Красногорске на 12 октября: 4417 (плюс 28) - подтвержденные диагнозы с начала пандемии, 3321 (плюс 0) - выздоровели в стационаре, 133 (плюс 6) - на данный момент в больнице, четыре пациента сейчас в реанимации», - говорится в сообщении.

За весь период пандемии от пневмонии в городском округе Красногорск скончался 331 пациент, из них трое – за последние сутки.

«Уважаемые красногорцы, соблюдайте санитарные нормы. Берегите себя и своих близких», - заключается в материале.