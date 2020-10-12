РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. Рабочие отремонтируют игровой комплекс на детской площадке в микрорайоне 1 Мая в Балашихе по просьбе местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

О неудовлетворительном состоянии игрового комплекса, установленного во дворе между домами №№13 и 17 в микрорайоне 1 Мая жители сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Ремонт начался 5 октября. Специалисты подрядной организации заменили на детской горке ступеньку. Также в замене нуждается резиновое покрытие площадки, а ограждение городка - в ремонте», - говорится в сообщении.